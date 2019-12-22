شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم "تخطر المعلمين الجدد فى مسابقة العقود بموعد " الاختبارات النفسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد ، مخاطبة المرحلة الثانية من المتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية تحت إشراف جهاز الطب النفسى ، على أن تتم غدا الاثنين عقد الاختبارات بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنهاء إجراءات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، للتعاقد مع معلمين جدد لسد العجز فى المدارس، نستعرض فى التقرير التالى أخر ما وصلت إليه المسابقة.

كانت البوابة الإلكترونية أعلنت أن هناك 2000 مُعلم مرشح اجتازوا كل الإجراءات المطلوبة وتم إرسال بياناتهم للمديريات لترشيحهم في المدارس المتاحة لاستقبالهم، ووجود عدد 11 ألف معلم ستجرى الاختبارات النفسية لهم، و بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد المقبل 22 ديسمبر الجارى، ومع نهاية شهر ديسمبر تكون البوابة انتهت من مراجعة بيانات 120 ألف معلمـ كما أنه مع بدء شهر يناير 2020 يتم تنفيذ دورات تدريبية للمُعلمين المُرشحين وتوزيعهم على المدارس لسد العجز بها وفق تخصصاتهم المطلوبة .