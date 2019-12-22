شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 64 يومًا من نظر القضية.. الحكم على المتهمين بقتل «شهيد الشهامة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد 64 يومًا من نظر قضية قتل محمود البنا، المعروف باسم «شهيد الشهامة»، تصدر محكمة جنايات شبين الكوم للطفل، الأحد، حكمها في رابع جلسات محاكمة المتهمين محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، المتهمين إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وشغلت القضية الرأى العام لأكثر من شهرين، وكانت البداية حين شهد شارع هندسة الرى بمدينة تلا في الساعة الثالثة عصر 9 أكتوبر قيام المتهم الأول محمد أشرف عبدالغني راجح بالتعدى بمطواه على محمود البنا المجني عليه، ما أدى إلى وفاته، وذلك بمعاونة 3 آخرين هم المتهم الثانى مصطفى الميهى والثالث اسلام عواد والرابع اسلام البخ، حيث قام المتهمون الثلاث بتسليم أنفسهم لمركز شرطة تلا والشهداء، وألقى القبض على المتهم الرابع فجر اليوم التالى وتم تحرير محضر الشرطة والمحرر بمعرفة رئيس مباحث تلا، والذى جاء فيه أنه بمناقشة المتهمين اعترفوا جميعا بارتكابهم للواقعة وإحداث إصابة المجنى عليه والتى أدت إلى وفاته، وأن المتهم راجح قد عزم النية بالاتفاق مع المتهمين لسابقة حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه.

وفى نفس اليوم باشرت النيابة تحقيقاتها مع المتهمين الثلاثة، وجاء بتقرير الطب الشرعى عقب تشريح جثة الضحية، أن الوفاة حدثت نتيجة للإصابة القطعية العميقة باالفخد الأيسر والتى تسبب في قطع الشريان الفخدى الؤئيسى وحدث نزيف أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية.

وعقب قرار النائب العام إحالة المتهمين للمحاكمة، جاءت اولى جلسات المحاكمة بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في 20 أكتوبر الماضي، حيث تمت وسط تواجد أمني مكثف، وطالب محامى المتهمين تأجيل القضية للاطلاع عليها، فيما طالب محامو المجنى عليه باستخراج كافة الأوراق الرسمية التي تحدد العمر الحقيقى للمتهمين وتم تأجيل القضية لأسبوع آخر.

وفي الجلسة الثانية، استمعت المحكمة إلى شهادة الشهود والتى من بينهم سعيد مصطفى البنا، جد المتوفى، والذى قال عند سؤاله حال تواجده بمسكنه تنامى إلى علمه حوث إصابة حفيده وأنه محجوز بالمستشفى لتلقى العلاج، فتوجه إلى هناك وحين وصل تقابل مع أحد أصدقاء المتوفى وأبلغه بقيام راجح والميهى واسلام عواد بالتعدى بالضرب على المتوفى باستخدام أسلحة بيضاء مطاوى وبخاخات سلفى، ما أدى إلى حدوث إصابته التي اودت بحياته.

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وبسؤال وليد بسيونى بدير، صديق المتوفى، شهد بأنه حال تواجده بالطريق العام سمع صوت تشاجر فتوجه ناحيته لاستبيان الأمر، وعقب وصوله شاهد راجح ممسكا بالبنا من ملابسه وبيده مكواه وبخاخة سلفى، ومعه اسلام عواد وممسكا بيده بخاخة سلفى ويقومان بالتعدى على المجنى عليه بالضرب، فحاول التدخل لفض الشجار بينهما إلا أن اسلام عواد رش السلفى في وجه البنا فقام بمساعدة المتواجدين بإبعاد البنا عنهما إلا أن راجح قام بالتعدى على البنا بالمطواه واحداث إصابته اسفل العين اليمنى وقام البنا بالهرب إلا أن الميهى تمكن من الإمساك بالبنا حتىى قام راجح ووجه له ضربة واحدة استقرت بالفخد الأيسر مما أحدث إصابته وتسبب في نزيف شديد وقاموا بنقل المجني عليه للمستشفى وحدثت الوفاة.

وبسؤال أحمد أشرف المغاوري، صديق المتوفى، قال إن المجني عليه توجه إلى سوبر ماركت البنا لشراء بعض الطلبات ثم تفاجأ بمجئ اسلام عواد إليه ويقوم بمعاتبته على الأفعال التي ارتكبها المجنى عليه قبل المتهم، وبعد ذلك بفترة قليلة سمع صوت تشاجر وتوجه ناحية الصوت فوجد راجح ممسكا بالبنا ومعه سلاح أبيض، فتدخل لفض المشاجرة وتمكن من سحب المجنى عليه من أمامهم إلا أن الميهى تمكن من الإمساك به حال إحرازه لمطواه حتى قام راجح بالتعدى عليه بالمطواه اسفل العين اليمنى ثم قام المجنى عليه بالهرب إلا أن الميهى تمكن من الإمساك به حتى ضربه راجح بالمطواه استقرت بالفخد الأيسر من الأعلى، ما أدى لحدوث إصابته وسقط على الأرض مغشيا عليه وتوفي، وألقت النيابة مرافعتها وعرضت النيابة فيديوهات تم تحريزيها تتضمن مشاهد حدوث الجريمة.

وفى الجلسة الثالثة بتاريخ 17 نوفمبر ظهر المتهم الرئيسى راجح لأول مرة يرتدى الحبس الاحتياطى ويرفع إصبعه بالشهادة قبل دخوله قاعة الجلسة هو وباقى المتهمين، فيما قام محامى المجنى عليه بإلقاء مرافعته بحضور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي أعلن تضامنه مع أسرة المجني عليه، وحضر إلى المحكمة وألقى مرافعته، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، كما طالب نضال مندور، أحد محامي المجني عليه، بالطعن بعدم دستورية المادة والتى تحدد سن الطفل الحدث بـ18 سنة’، لأنه لا يجوز الطعن لأن الدستور نفسه نص عليها 18 سنة، لذا فلا يجوز الطعن عليه لكن الذي يجوز الطعن عليه هو العقوبات التي توقع.

وقال نضال إن العديد من الدول طبقت حكم الكبير على الحدث الجانح في المرحلة العمرية ما بين 16 و18 سنة، لأن هذه المرحلة يصدر فيها الحدث جرائم بالخطورة بمكان مثل الشرف والقتل والإرهاب، وعقب بدء مرافعة محامى المتهمين أصيب محمد البنا والد الضحية بحالة انهيار شديدة وخرج من قاعة المحاكمة لفترة.

فيما قام محامو المتهمين بإلقاء مرافعتهم كلا حسب الاتهام الموجه له، حيث دفع وحيد كشك، محامي المتهم الأول محمد راجح، بأن الواقعة لا تخرج عن كونها ضرب أفضى إلى موت، بينما نفى عاطف جمال الدين، محامى المتهم الثانى أن موكله شريك في القتل.

ودفع علاء عطية، محامي المتهم الثالث بأنه «لا يوجد دليل حتمى على نية سبق الإصرار والترصد لموكله، وكذلك عدم اشتراكه في أركان الجريمه على عمومها، وأن موكله لم يكن معه سلاح وفقًا لما جاء في التحقيقات وتحريات المباحث، بما ينفي تهمة القتل عن موكله.

وطالب أحمد جبر، محامى المتهم الرابع، بتغيير كل مواد الاتهام تجاه موكله، من القتل العمد ليكون له اتهام مستقل وهو «معاونة المتهم على الفرار»، مضيفًا أن ذلك هو الواقع والثابت من الفيديوهات وأن موكله له نص عقابى مختلف طبقا للمادة 145 من قانون العقوبات والتى تنص على كل من عون الجاني على الفرار يعاقب بالحبس.