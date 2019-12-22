«#حق_البنا_اعدام_راجح» يتصدر «تويتر» قبل الحكم في قضية «شهيد الشهامة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تصدر هاشتاج «#حق_البنا_اعدام_راجح» تريند «تويتر»، قبل ساعات من النطق بالحكم في قضية قتل محمود البنا، المعروف باسم «شهيد الشهامة»، والمتهم فيها محمد أشرف عبدالغني راجح، و3 آخرين.
وتصدر محكمة جنايات شبين الكوم للطفل، الأحد، حكمها في القضية التي شغلت الرأى العام لأكثر من شهرين.
ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
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