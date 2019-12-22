شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى بالأزهر توضح أراء الائمة الأربعة فى نص دعاء الاستفتاح فى الصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما نص دعاء الاستفتاح في الصلاة ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى:

حكمه أنه سنة عند الأئمة الثلاثة خلافا للمالكية في المشهور حيث قالوا مستحب في النفل و مكروه في الفرض

1- عند الأحناف: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك وقيل وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفاً مسلما وما أنا من المشركين والجمع بينهما أولى .

2- عند المالكية: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.

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3- عند الشافعية: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماوما أنامن المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لاشريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين.

4- عند الحنابلة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ويجوز أن يأتي بالنص الذي ذكره الشافعية.