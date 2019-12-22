شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى بالأزهر توضح أراء الائمة الأربعة فى نص دعاء الاستفتاح فى الصلاة والان مع تفاصيل الخبر
حكمه أنه سنة عند الأئمة الثلاثة خلافا للمالكية في المشهور حيث قالوا مستحب في النفل و مكروه في الفرض
1- عند الأحناف: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك وقيل وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفاً مسلما وما أنا من المشركين والجمع بينهما أولى .
2- عند المالكية: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
3- عند الشافعية: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماوما أنامن المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لاشريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين.
4- عند الحنابلة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ويجوز أن يأتي بالنص الذي ذكره الشافعية.
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