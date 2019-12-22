لأصحاب المدارس الخاصة.. 8 خطوات لتجهيز مدرستك لامتحان يناير الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وضع ضوابط محددة لتجهيز المدارس الخاصة لامتحان يناير الإلكترونى، الخليج 365" يقدم فى 10 خطوات آلية تجهيز المدارس التى ينفذها أصحاب المدارس الخاصة لعقد الامتحانات والدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية. 1ـ توفير المدرسة "راوتر"، يمكن من خلاله الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية. 2ـ تعاقد المدارس الخاصة مع شركة مصر للخدمات الحكومية التكنولوجية E Serve، لتنفيذ الأعمال المطلوبة لتوصيل ربط الشبكات للدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى. 3ـ تركيب" sd wan solutions"" ويتم التفاوض مع الشركة العالمية من أجل الوصول للحل الأمثل ماليا وفنيا والذى يتناسب مع متطلبات وزارة التربية والتعليم بمعرفة الشركة. 4ـ "emergency kit solution" يقوم على توفير " Access point Router" فى كل لجنة امتحان "فصل". Advertisements 5ـ لا يزيد عدد الطلبة الممتحنين باللجنة عن 25 طالبا. 6ـ يتم التنفيذ قبل امتحانات يناير المقبل والتى تنطلق 11 يناير المقبل 2020. 7ـ التوجيه للتعليم الخاصة والتطوير التكنولوجى لتذليل وتسهيل كافة الأعمال للتنفيذ داخل المدارس الخاصة بالتعاون مع المختصين بهذه المدارس. 8ـ يتم التأكد من أن يكون التعاقد مباشر بين المدرسة الخاصة والشركة تحت إشراف مديرى المديريات وإخطار الوزارة بالتعاقد.

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