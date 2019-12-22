شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف السياح يشاهدون سحر تعامد الشمس بمعبد الكرنك..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد، وقيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن، صباح اليوم الأحد، فعاليات تعامد الشمس على مقصورة قدس الاقداس بالكرنك، بحضور أكثر من 5 آلاف سائح مصرى وأجنبي، حيث كانت قد أعلنت محافظة الأقصر، فتح معابد الكرنك بالمجان صباح اليوم، تزامناً مع احتفالية تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس.

ويقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه سعيد بتلك الحفاوة الكبيرة من السائحين بتلك الظاهرة التاريخية وحرصهم علي حضور الإحتفالية فجراً، للتأكيد علي امن وأمان محافظة الأقصر، موضحاً أن تلك الظاهرة التاريخية تحظى بإهتمام خاص من قبل السائحين المصريين والأجانب، لكونها نمط سياحى جديد يمثل وسيلة جذب هامة فى الأقصر، مؤكداً علي أن ظاهرة تعامد وشروق أشعة الشمس على المعابد المصرية، تؤكد علي أن القدماء كانوا علي دراية كاملة بالحركة الظاهرية للشمس حول الأرض، حيث كانوا يقومون بتشييد المعابد مواجهة للشمس لتسجيل ظاهرة فلكية أو حدث يسجل مولد للإله أو لتسجيل أحداث فلكية.

أما حسن الجيلاني مدير إدارة التنمية السياحية بديوان محافظة الأقصر، فيؤكد أنه تم تنظيم إحتفالية مميزة تليق بعاصمة الحضارة الفرعونية والمصرية القديمة أمام السائحين والعالم أجمع، موضحاً أنه تم تقديم عروض بالتنورة للأفواج السياحية وإستقبال مميز وتقديم عرض صوتي عن الظاهرة التاريخية بقلب المعبد بنظام عروض الصوت والضوء، وكذلك تقديم الهدايا والبروشورات الترويجية للمعالم السياحية بالأقصر وكافة أنحاء مصر لدعم أكبر لحركة السياحة.

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