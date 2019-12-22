شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب ثانية ثانوى.. اعرف عدد الأسئلة فى كل مادة بامتحان يناير الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد الأسئلة ومواصفات الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، والذى ينطلق فى يناير المقبل، ”الخليج 365” يقدم فى 10 معلومات عدد الأسئلة فى كل مادة.

1ـ تنطلق الاختبارات الإلكترونية للثانى الثانوى فى الفترة الصباحية بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية داخل مدارسهم الأصلية.

2ـ سيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالاً، 27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال.

3ـ اللغة الأجنبية الأولى 27 سؤالا منها 20 سؤالا اختيار من متعدد و7 أسئلة مقال.

4ـ فى اللغة الأجنبية الثانية 22 سؤالاً منها 20 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقال.

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5ـ فى الجبر والتفاضل وحساب المثلثات 40 سؤالاً منها 20 جبر و12 تفاضل و8 حساب مثلثات، جميعهم اختيار من متعدد.

6ـ فى مادة الكيمياء 30 سؤالا اختيار من متعدد.

7ـ فى الفيزياء 30 سؤالا اختيار من متعدد والأحياء 30 سؤالاً اختيار من متعدد.

8 ـ فى التاريخ 30 سؤالاً اختيار من متعدد، والجغرافيا 30 سؤالاً اختيار من متعدد.

9ـ الفلسفة والمنطق 30 سؤالاً اختيار من متعدد،وعلم النفس والاجتماع 30 سؤالاً (15 علم نفس، و15 اجتماع.

10ـ فى مادة تطبيقات رياضية 30 سؤالاً (15 استاتيكا، 15 هندسة).