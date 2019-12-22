شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 6 معامل للمُمرضات الفيروسية الحجرية لمواجهة أمراض الخضر والفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً من الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، أعده الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، بشأن ما جرى إنجازه من أعمال خلال عام 2019.

ووفقاً للتقرير فإنه جرى خلال عام 2019، تنفيذ خطة للإصلاح الإدارى بالمعهد، حيث تم عمل برنامج تدريبى سنوى للإدارة ليوفر البرامج التدريبية الخاصة لزيادة قدرتهم وتغطية أى عجز فى الأداء فى ظل التطوير الحالى للمنظومة، كذلك يجرى حالياً تنفيذ قاعدة بيانات خاصة بكل قسم وربطهم معاً لتسهيل إجراء العمل وسرعة ودقة الأداء، بحيث يجرى تخزين كل المعلومات الخاصة بقاعدة البيانات فى وحدات تخزين صلبة خارجية تحسباً لأى مخاطر قد تتسبب فى فقدها.

وانتهى المعهد من بناء مخزن خاص، ومجهز لحفظ المبيدات الخاصة ببرامج مشاريع تقييم فاعلية المبيدات، وذلك بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، وذلك للحفاظ على بيئة آمنة وتسهيل العمل، كذلك الانتهاء من تجهيز المعامل الخاصة بقسم بحوث الأمراض الفيروسية، كذلك تم تأسيس وتجهيز معمل زراعة الأنسجة التجريبى بقسم بحوث الأمراض الفيروسية كأحد وسائل المكافحة غير التقليدية، وجرى الحصول على الترخيص الخاص بالمعمل من لجنة زراعة الأنسجة، كما تم إنشاء معمل زراعة الأنسجة الإنتاجى بقسم بحوث الأمراض الفيروسية الجديد، ويجرى حالياً تجهيزه ليقوم بعمله فى المساهمة فى إنتاج نباتات خالية من الأمراض الفيروسية، فضلاً عن تجديد اعتماد معمل الممرضات الحجرية، وذلك للإسراع بنتائج الحجر الزراعى.

Advertisements

وخلال العام ذاته جرى اعتماد معمل سمارت لاب الخاص بالممرضات الفيروسية الحجرية، كما يجرى حالياً اعتماد معمل الفيتوبلازما الخاص بالأمراض الحجرية، ومن المقرر افتتاحه نهاية الشهر الجارى، كما تم إنشاء معمل النانو تكنولوجى بالمعهد، وتطوير أقسام النيماتودا وأمراض الفاكهة والخضر والذرة والبكتريا والقمح والبذرة، حيث زودت بأجهزة الـ PCR الخاصة باستخدام البيولوجية الجزيئية وتقنية الـ DNAلفحص العينات الحجرية وإعطاء نتائج دقيقة وسريعة.

وانتهى المعهد من تطوير قسم المكافحة المتكاملة، وذلك عن طريق تزويد نظام التنبؤ بالأمراض بمحطتى رصد تكون خاصة برصد التغيرات المناخية وربطها ببرامج الإنذار المبكر للأمراض النباتية، كما جرى تزويد المعامل بحضانات وأجهزة حفظ العينات، كما تم تزويد المعمل المركزى بجهاز لتحليل صور التفريد الكهربى، وتحديد الروابط والقرابات الجينية لتخدم أقسام المعمل المختلفة، كذلك جرى تطوير معامل أمراض النبات بمحطة إيتاى البارود، وتزويدها بجهاز PCR، ويجرى حاليا إنشاء معمل خاص بقسم بحوث أمراض الذرة بمحطة بحوث سخا.

ونجح المعهد خلال هذا العام فى إحداث طفرة فى تطوير النشاط الإنتاجى بالمعهد خاصة بعد عملية التطوير للمعامل، وزيادة قدرتها لإظهار نتائج الفحص والتشخيص فى العديد من أنواع العينات فى أقل من 12 ساعة، كذلك تم بالتعاون مع الحجر الزراعى تم إعادة جدولة الجداول الحجرية الخاصة بالأمراض الفطرية والبكتيرية والنيماتودية والفيروسية، وبالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية ساهم فى تقييم فاعلية المبيدات الفطرية والنيماتودية، للتأكد من موائمتها للأجواء المصرية وكفاءتها فى مقاومة الأمراض تحت الظروف المصرية.

كما يتم وضع البروتوكولات الخاصة بتقنيات عملية التجريب وتحديثها بصفة مستمرة طبقاً للمعايير العلمية المتبعة وفى هذا الصدد يقوم المعهد بتجريب 800 مركب من خلال تنفيذ 211 مشروع صيفى، و96 مشروعا شتويا، وزادت المشاريع بنسبة 28% فى عام 2019، كما يجرى تقييم الأصناف للمحاصيل المختلفة، بالتعاون مع المعاهد البحثية المختلفة، وذلك لإنتاج أصناف مقاومة، وفى هذا الصدد تم تقييم 242 صنفا نباتيا منهم 153 صنف خضر، و84 محاصيل حقلية، و5 أصناف نباتات طبية وعطرية.