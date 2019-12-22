اليوم .. "تشريعية البرلمان" تناقش 3 مشروعات قوانين

محمد اسماعيل - القاهرة - تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة 3 مشروعات قوانين وطلبي إحاطة محالة إليها.

وتناقش اللجنة بعض مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة، منها نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب عبلة الهواري، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

إضافة إلى النظر في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي، واقتراح بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي في ذات الموضوع، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تناقش اللجنة بعض طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أحمد عيد، بشأن عدم إنشاء مجمع النيابات الإدارية في مدينة المنيا الجديدة – المنيا، طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف السيد محمد إسماعيل، بِشأن عدم سرعة إقامة محكمة صان الحجر بعد التبرع بالأرض وخروج أو استصدار قرار التخصيص.