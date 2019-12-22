أخبار مصر | الأرصاد تحذر من فترة الصباح في طقس اليوم الأحد 2019/12/22

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من فترة الصباح في طقس اليوم الأحد 2019/12/22 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأحد، الموافق 2019/12/22، لافتة إلى أنه "يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتي شمال الصعيد دافئ جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء".

وقالت الهيئة في بيانها: " كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على شمال البلاد كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة".

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فهي معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة 10 21

شبين الكوم 10 21

طنطا 11 21

دمنهور 11 21

الإسكندرية 11 21

بلطيم 12 22

مطروح 11 19

السلوم 10 18

سيوة 08 20

بورسعيد 13 21

دمياط 13 21

الزقازيق 11 21

الإسماعيلية 10 21

السويس 10 21

العريش 08 21

رفح 09 20

رأس سدر 11 22

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نخل 03- 18

نويبع 15 23

طابا 10 20

كاترين 03 18

الطور 10 23

شرم الشيخ 15 24

الغردقة 12 25

مرسى علم 16 24

الفيوم 10 21

بنى سويف 10 21

المنيا 06 21

أسيوط 06 21

سوهاج 09 22

قنا 09 23

الأقصر 09 25

أسوان 11 25

أبوسمبل 13 25

الوادى الجديد 08 24

شلاتين 19 26

أبو رماد 18 25

حلايب 21 24

رأس حدربة 20 25