أخبار مصر | ورشة حكي وشهادات تقدير وصداقة من المتحف الكبير للأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورشة حكي وشهادات تقدير وصداقة من المتحف الكبير للأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمع الأطفال ذوي القدرات الخاصة لقصة الملكة نفرتاري وزوجها العظيم الملك رمسيس الثاني، وذلك خلال ورشة حكي ضمن فعاليات "مغامرة في المتحف المصري الكبير" المخصصة لهم.

وانتهت فعاليات اليوم، بقيام اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة بتوزيع شهادات تكريم عليهم، مؤكدا أنهم أصبحوا من أصدقاء المتحف، وأنهم يمتلكون طاقة تمكنهم من النجاح في الحياة.

جاء ذلك خلال يوم تم تخصيصه للأطفال ذوي القدرات الخاصة في المتحف المصري الكبير، تعرفوا فيه على معامل الترميم كما شاركوا في ورشة أنت المرمم تحت إشراف مرممو المتحف.

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والمتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم مخُصص لحضارة واحده وهي الحضارة المصرية القديمة حيث يضم آثار من عصور ما قبل التاريخ و حتي العصر اليوناني، حيث يقع على مساحه 500 ألف متر مربع تشغل المباني منها 48 ألف متر مربع وتشغل قاعات العرض المتحفي 168 ألف متر مربع.

ويضم متحفًا للطفل ومركزًا تعليميًا ومركزًا للحرف اليدوية وفصول تعليميه ومتحفا مخصصا لمراكب الشمس، كما سوف يكون بالمتحف أول ميدان لمسلة معلقة، وسوف يتم عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة والتي تتعدى 5000 قطعة مجتمعة في مكان واحد، والتي سوف تعرض على قاعتين مساحتهما 7200 متر مربع.

وسيتم عرض قطع أثرية لموضوعات مختلفة على الدرج العظيم من 87 قطعة أثرية، كما خصصت 12 قاعة عرض بمساحه 18 ألف متر مربع لعرض كنوز الحضارة المصرية القديمة، من أهمها تماثيل للملك تحتمس الثالث وأمنحتب الثالث بقاعات العرض الرئيسية، وتم مراعاة ذوي القدرات الخاصة عند تصميم المتحف وقاعاته حيث تم توفير وسائل سمعية وبصرية وإيضاحية للمساعدة في توصيل أساليب العرض لهم.