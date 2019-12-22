شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف:الأتراك يكرهون صهر أردوغان وينتظرون تغييره من وزارة الخزانة والمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة لحزب العدالة والتنمية التركى الحاكم، عن كراهية شديدة من الشعب التركى لصهر رجب طيب أردوغان، الذى يتولى حقيبة الخزانة والمالية بيرات البيرق، وبينت دراسة الحزب توقعات الأتراك بتغييره فى أقرب تغيير وزارى مقبل.

وأظهرت دراسة استطلاع الرأى أن الشعب التركى يرغب فى تغيير البيرق، وهو ما دفع الحزب الحاكم إلى إجراء مناقشات واسعة بين قواعده.

ووفقًا لما نقله موقع تركيا الآن، فالسبب وراء كراهية الأتراك للبيرق كونه غير الأخلاقي في نظرهم، فضلًا عن تدهور الاقتصاد التركى خلال السنوات الأخيرة.

واتضح أن زيارات المحافظات التي نفذها وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق، قبل فترة تحت شعار "التغيير يبدأ من أجل تركيا"، تسببت في انزعاج بقواعد حزب العدالة والتنمية الحاكم، وكشفت بعض الدوائر في الحزب، أن البيرق يعمل على الترويج لنفسه من أجل أن يصبح «الزعيم» أو «خليفة أردوغان».