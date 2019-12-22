شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الحصول على منح التعليم العالى للدراسة فى الهند والمجر والان مع تفاصيل الخبر
1 - المنح مقدمة للطلاب المصريين من خلال برنامج المنح الإفريقية لعام 2020/2021 من خلال برنامج A2A لطلاب المرحلة الجامعية الأولى من سن 18 إلى 30 سنة، وطلاب مرحلة للدراسات العليا حتى 45 سنة.
2- يشترط فى المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة (تحدث ـ كتابة ـ قراءة)
3 - آخر موعد للتقدم بالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا 15 يناير 2020، وأخر موعد للتقدم بالنسبة لمرحلة الدكتوراه فى 15/7/2020.
4 - شروط التقدم للمنح بأن يكون المرشح مصرى الجنسية وألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/2020.
5 - ألا يتعدى تاريخ الحصول على الثانوية العامة عن عامين، وألا يكون قد تم حصوله على منحة من المجر من قبل.
6 - المستندات المطلوبة للتقدم (أصل شهادة الثانوية العامة باللغة الإنجليزية، أصل شهادة اجتياز المرشح لـ60 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات فى اختبار IELTS أكاديمى ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى).
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