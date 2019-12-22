شكرا لقرائتكم خبر عن عميد أداب القاهرة: ظاهرة الملازم والمذكرات تدمر العملية التعلمية فى الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد الشربينى ، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن الكلية انتهت من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالى موضحا أن أسئلة الامتحانات ستتم بنظام البابل شيت فى بعض الأقسام .

وأضاف الشربينى ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ردا على سؤال حول ظاهرة بيع الملازم والمذكرات من المكاتب الخارجية ، أن أساتذة الكلية تتابع هذه المذكرات ويتم الاطلاع على كل الأسئلة ويتم العمل على تجنبها فى الامتحانات من أجل القضاء هذه الظاهرة .

Advertisements

وأكد عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن الكلية لا تستطيع أن تمنع الطلاب من التواصل مع المكتبات لشراء المذكرات من منطقة بين السرايات موضحا أن الملخصات والملازم الخارجية تدمر العملية التعليمية ، الكلية ليس لديها القدرة على منع كل الطلاب ولكن فى نفس الوقت نحارب هذه الظاهرة من خلال التدريس والتفاعل مع الطلبة ووضع أسئلة بالامتحانات لا تكون مناظرة للأسئلة المطروحة .

وأوضح الدكتور أحمد الشربينى ، أن الاسئلة الموضوعة بالمذكرات أما أن تكون أسئلة من امتحانات سابقة ، أو تكون موضوعة بواسطة بعض الطلاب ومستوى الأسئلة لا يرقى لمستوى الأسئلة التى يضعها أستاذ جامعة والاجابات بها تكون غير دقيقة .