شكرا لقرائتكم خبر عن عميد أداب القاهرة: ظاهرة الملازم والمذكرات تدمر العملية التعلمية فى الجامعات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الشربينى ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ردا على سؤال حول ظاهرة بيع الملازم والمذكرات من المكاتب الخارجية ، أن أساتذة الكلية تتابع هذه المذكرات ويتم الاطلاع على كل الأسئلة ويتم العمل على تجنبها فى الامتحانات من أجل القضاء هذه الظاهرة .
وأكد عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن الكلية لا تستطيع أن تمنع الطلاب من التواصل مع المكتبات لشراء المذكرات من منطقة بين السرايات موضحا أن الملخصات والملازم الخارجية تدمر العملية التعليمية ، الكلية ليس لديها القدرة على منع كل الطلاب ولكن فى نفس الوقت نحارب هذه الظاهرة من خلال التدريس والتفاعل مع الطلبة ووضع أسئلة بالامتحانات لا تكون مناظرة للأسئلة المطروحة .
وأوضح الدكتور أحمد الشربينى ، أن الاسئلة الموضوعة بالمذكرات أما أن تكون أسئلة من امتحانات سابقة ، أو تكون موضوعة بواسطة بعض الطلاب ومستوى الأسئلة لا يرقى لمستوى الأسئلة التى يضعها أستاذ جامعة والاجابات بها تكون غير دقيقة .
كانت هذه تفاصيل خبر عميد أداب القاهرة: ظاهرة الملازم والمذكرات تدمر العملية التعلمية فى الجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.