شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة نصب الشوسيال ميديا.. ممثلو 11 وزارة بالبرلمان لمناقشة التجارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المعروف إعلاميا بـ"التجارة الإلكترونية"، الذى ستبدأ اللجنة مناقشته اليوم الأحد، بحضور 11 جهة ووزارة، لاسيما وأنه سيعمل على ضبط كافة ما يتعلق بالإجراءات التجارية على مواقع "التواصل الاجتماعى" والشبكة المعلوماتية.

وقال زيدان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن القانون من شأنه أن يحقق الطمأنه للمواطنين فى التعامل مع الشركات التى تستخدم شبكة التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" لعرض منتجاتها، وحماية المواطنين من النصب الإلكترونى.

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وأضاف أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون سيضع ضوابط لمحاسبة من يرتكب جرم تجارى فى ضوء المحددات التى سيضعها مشروع القانون.

وعما إذا كان القانون سيتطرق لفرض ضرائب، علق زيدان بتأكيده أنه لم يتم البت بعد فى هذا الشأن، وسيكون محل نقاش بين البرلمان والمالية، متابعًا: "لا يمكن مساواه الشركات الكبرى والشركات المملوكة للشباب التى تدخل فى نطاق المشروعات الصغيرة المتوسطة".

ومن المتوقع أن تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، فى نظر مشروع قانون المعاملات الإلكترونية "التجارة الإلكترونية" المقدم من النائب عاطف ناصر، وأكثر من عٌشر أعضاء المجلس، بحضور 11 جهة منها وزارات الاتصالات والدفاع والعدل والداخلية والمالية والتجارة والصناعة، البنك المركزى ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهاز حماية المستهلك، وهيئة الرقابة المالية.