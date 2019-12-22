شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة: سيدة من بين كل 8 معرضة للإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقالت مبادرة 100 مليون صحة: بكشفك المبكر والدورى هتقدرى تحمى نفسك من تطور المرض، وتوصلى لأعلى نسبة شفاء وعشان صحتك بالدنيا.

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وأشارت المبادرة، إلى أنه يجرى التعرف على الوحدة الصحية التى يوقع فيها الكشف المبكر عن أورام الثدى من خلال موقع 100 مليون صحة على الإنترنت أو الاتصال على الخط الساخن 15335.

وكانت وزارة الصحة، أطلقت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى فى عدد كبير من المحافظات يتخطى 19 محافظة.