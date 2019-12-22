اجتماعات ساخنة فى "رياضة" النواب.. وفتح ملف تجميد عضوية اتحاد رفع الأثقال دوليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، عدد من الملفات والقضايا فى ذات الشأن، حول تطوير مراكز الشباب، وإعادة فتح ملف تجميد عضوية اتحاد رفع الأثقال المصرى دوليًا بسبب المنشطات.
حيث تناقش اللجنة:
طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: ياسر سلومة، برديس سيف الدين، محمد حبيب، خالد بشر، بشأن عدم تسليم مراكز واستكمال وتنجيل وإنشاء الملاعب.
طلبات الإحاطة المقدمة من النواب آمال رزق، عصام مرشد، محمود عزت أبو عزوز، بشأن إهلاك ملعب ومخالفات القانون وعدم الالتزام بها وعدم أحقية وإبرام بروتوكول.
طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: فتحي محمد ندا، رضا البلتاجي، أحمد همام، بشأن سوء حالة ملعب وتوقف صيانة الملعب وإنشاء اتحاد الطفولة.
طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب، محمد عمارة، جمال كوش، بشأن عدم دعم وتسليم وتطوير وتنجيل الملاعب.
استكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، محمود حسين، سمير البطيخي، محمد فؤاد، رضوان الزياتى، فتحى محمد ندا، بشأن تجميد عضوية اتحاد رفع الأثقال المصري دولياً.
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