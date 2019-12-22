مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. الحالة الصحية لنجلة "الشاطر".. وانتحار شاب بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. الحالة الصحية لنجلة "الشاطر".. وانتحار شاب بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، وشهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

لتبوله اللاإرادي.. التحقيق في واقعة مقتل طفل على يد زوجة والده بمنشأة القناطر

تباشر النيابة العامة، بحنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، على يد زوجة والده، بمنطقة منشأة القناطر.