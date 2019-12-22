شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا ابن مصر».. عمرو أديب: محمد صلاح وجه رسالة لـ«bein sport» في قطر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو أديب، إن نجاح اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، ليس صدفة، ولكن له علاقة بمجهود وأخلاق واحتراف وتضحية.

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وأوضح أديب، عبر بنامجه «الحكاية»، على فضائية «إم بي سي مصر»، أن صلاح شاب ذكي جدا، مضيفا: «اللى عايز يبقى ربع صلاح لازم يتعب ويضحي كتير».

وتابع: «صلاح فخر مصر والعرب، دخل التاريخ بأنه أول لاعب مصري يفوز ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر»، موضحًا: «عندما فاز صلاح أخذ العلم المصري على كتفه وتحدث لقناة bein sport والعلم على كتفه، في رسالة واضحة (أنا ابن مصر.. وبهدي النجاح لمصر.. ومصر ليها فضل عليا)».