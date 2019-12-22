شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الاتصالات: 95 مليون اشتراك بالهاتف المحمول فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن وصول عدد حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لما يزيد عن 95 مليون خط بنهاية شهر سبتمبر الماضى، فيما وصل عدد مشتركى ADSL لما يزيد عن 7 ملايين خط.

وشهدت مبيعات خطوط المحمول تراجعًا بسبب قصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية للشركات فقط، إلا أنها عادت للنمو مرة أخرى، وهو ما ظهر فى تقارير جهاز تنظيم الاتصالات الأخيرة.

وأعلنت شركات المحمول الأربعة العاملة فى السوق بوقت سابق، عن ضخ استثمارات تقدر بالمليارات العام المقبل لتحديث شبكاتهم والاستثمار فى المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية.