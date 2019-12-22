شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات والفاكهة: الأسعار شهدت انخفاضًا العام الحالى 30-50% عن 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع أصناف الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضًا خلال عام 2019 تتراوح بين 30 إلى 50% فى عدد من الأصناف، موضحًا أن هذا يرجع لفائض فى إنتاج معظم المحاصيل الزراعية.
وأضاف النجيب، فى تصريح لـ"الخليج 365": "العام الماضى شهد عددًا من الأزمات أدت إلى ارتفاع الأسعار فى بعض الأصناف منها المانجو والتى وصل سعرها فى بعض الأحيان إلى 40 جنيهًا فى حين لم يتخط الكيلو هذا العام 20 جنيهًا، وأيضًا فترة فاصل العروبة الصيفية إلى الشتوية العام الماضى، شهد ارتفاعًا فى أسعار الطماطم فى حين لم يشعر السوق بهذه الأزمة خلال هذا العام".
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