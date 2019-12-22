شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: التعليم المصري ارتفع 16 مركزا في العام الأخير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التعليم المصرى يحظى في الوقت الحالي باهتمام دولي كبير من مؤسسات ضخمة، مضيفا أنه يحاول الاستفادة من الخبرات الأجنبية.

وأوضح شوقي، في مداخلة هاتفيه لفضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر عقدت شراكات مع مؤسسات دولية منها الوكالة الأمريكية للتنمية، وطلب منهم خدمة الخطة المصرية للنهوض بالتعليم، ومساعدتنا في إعداد المعلمين عبر برامج متقدمة، لافتا إلى أن هناك شراكات مع مؤسسات كبرى كاليونيسيف.

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وأشار الوزير إلى أن مصر تحاول الحصول على الخبرة الأجنبية وتطبيعها بما يناسب الخطة المصرية، موضحا أن التعليم المصري كان يعاني من تدني الجودة، لكن في العام الأخير ارتفع تصنيفنا 16 مركزًا.

وتطرق شوقي إلى زيارة الخبراء اليابانيين إلى مصر واعتبر إنشاء مدارس يابانية خارج اليابان سابقة فريدة، وتابع: «لدينا 40 مدرسة لها اهتمام خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتجربة ككل».

وعن نظام التعليم الجديد، قال الوزير إن النظام يبدأ من kg1 وحتى الصف الثاني الابتدائي ونحاول استمراره للسنوات الأكبر، أمّا عن المرحلة الثانوية فأوضح أنه الهدف أن يتعلم الطالب المصري شيئا قبل وصوله للمرحلة الجامعية، لافتًا إلى أن الامتحانات بالنظام الجديد تقيس مهارات مختلفة للطلاب، وأن النظام الجديد بدأ يؤتي ثماره.