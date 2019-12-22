شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة شاب.. محافظ القليوبية يغلق جناح العمليات بمستشفي خاص في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إغلاق جناح العمليات بأحد المستشفيات الخاصة ببنها، عقب وفاة شاب صباح السبت، إثر جرعة بنج زائدة خلال جراحة عقب تعرضه لحادث موتوسيكل، ما تسبب في وقوع مشادات بين أهل المتوفى والعاملين بالمستشفي، وإحالة الواقعة للتحقيق العاجل، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، مؤكدا استمرار حملات الرقابة على كل المنشآت الصحية لضمان حسن تقديم الخدمة.

كان الشاب يوسف حسن محمد، 18 عاما، من قرية بلتان التابعة لمركز طوخ، قد توفي بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة بنها، وعلي الفور أصدر المحافظ تعليمات للدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالمرور على المستشفى اليوم واتخاذ الإجراءات اللازمه لإغلاق جناح العمليات لحين تلافى السلبيات، حيث تبين أن الحالة دخلت المستشفى يوم الجمعة بتشخيص كسر بعظام الساق اليسرى، لإجراء جراحة تثبيت الكسر بشريحة ومسامير، إلا أنه وبعد أخذ التخذير توقف القلب وتم نقل المريض لغرفة العناية المركزة فى نفس المستشفى، حيث حدثت الوفاة صباح يوم السبت.

كان مصدر أمني قد نفى تحرير محضر في واقعة تحطيم أهل المريض واجهة العناية المركزة بالمستشفى، مؤكدا أنّ ما حدث لم يتعدى المشادة الكلامية بين أهل المتوفي، الذي جاء في حالة صعبة بعد تعرضه لحادث دراجة نارية وبعض طاقم المستشفى بعد إخبارهم بوفاته.