شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يلغي ندب 10 قيادات في المحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغي الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ندب 10 قيادات بالعمل المحلي، وأعادهم إلي جهات عملهم الأصلية بعد أن شغلوا مناصب قيادية لفترة طويلة وذلك فى إطار حركة تغييرات كبيرة يجريها المحافظ بالمحليات وداخل الديوان العام.

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وقرر مختار إلغاء ندب كل من: عثمان السيد عثمان الجش مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، إلي مركز ومدينة ميت غمر، ومحمد محمد عبد الغني عید، رئيس مركز ومدينة منية النصر إلي ديوان عام المحافظة، وأشرف محمد عبد الواحد نائب رئيس حي غرب المنصورة إلي مركز ومدينة تمي الأمديد، ونادر محمد محى الدين قائم بعمل رئيس مركز ومدينة الجمالية إلي مركز ومدينة المطرية، وحاتم عبدالله حسن علي، قائم بعمل رئيس مدينة جمصة، إلي مركز ومدينة بلقاس، ومحمد أحمد إبراهيم أحمد طه، سكرتير في غرب المنصورة، إلي مركز ومدينة المطرية، ووائل وجدي عليوة، نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، إلي مديرية الزراعة بالدقهلية، ونجوى المديولى سعد، مدير الإدارة الهندسية بشريين إلي مديرية الإسكان بالدقهلية، وفتحي عبدربه محمد، مدير جهاز الخدمات بحي غرب المنصورة إلي حي شرق المنصورة، وحمادة حسن العراقي، مدير الشؤون الهندسية بمركز ومدينة دكرنس، إلي مركز ومدينة منية النصر.

وأكد محافظ الدقهلية في قراره، على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك.

يذكر أن محافظ الدقهلية أصدر حركة محليات صباح السبت، شملت 14 من قيادات مراكز ومدن وأحياء المحافظة، ووصفه بأنه لضخ دماء جديدة من الشباب في مواقع قيادية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم لتولي القيادة لتحقيق المزيد من الإنجازات .