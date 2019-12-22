شكرا لقرائتكم خبر عن "الآفات الزراعية": خطة فنية لمكافحة ذبابة الفاكهة وسوسة النخيل الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد المجيد ، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، إن هناك تعاون مع مشروع التخلص من الملوثات العضوية وتقديم الدعم المادى والفنى بالإضافة الى إعداد خطة فنية لمكافحة ذباب الفاكهة (ذبابة الخوخ - ذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط) بمزارع الفاكهة على مستوى المحافظات.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات ، أن اخر تقرير تم عرضة على الدكتور عز الدين أبو ستيت ، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، يوضح تقديم الدعم الفنى والمالى لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة " سوسة النخيل الحمراء" فى مناطق زراعة النخيل الاقتصادية، والإعداد لإصدار نشرات ومطويات دورية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى والمعاهد والمعامل البحثية المختصة.

وأشار رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، أنه فيما يختص بالاستخدام الآمن للمبيدات والإدارة المتكاملة للآفات، تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة "ICAMA" وهى الجهة المسؤولة عن تسجيل وتداول المبيدات فى الصين، نظرًا لأن معظم الشركات المنتجة للمبيدات التى يتم تسجيلها حديثًا، صينية.