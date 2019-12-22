شكرا لقرائتكم خبر عن البيطريين: النقابة العامة المقر الوحيد لتلقى طلبات الترشح بالتجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، إن غدا الأحد، تبدأ اللجنة فى تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، على منصب النقيب العام، أو عضوية مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، وذلك من العاشرة صباحا، وحتى الساعة 4 عصرا، لمدة 10 أيام متصلة، بما فيهم أيام الجمعة والسبت.

وأوضح قاسم، فى بيان، أن مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، هو المقر الوحيد لاستقبال كافة المُرشحين على جميع المناصب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى طلبات الترشح سواء بحضور المرشح شخصيا إلى مقر اللجنة، أو من خلال إرسال طلب الترشح من خلال البريد بعلم الوصول، على عنوان النقابة العامة "6 شارع الحديقة- جاردن سيتى بالقاهرة".

وأضاف قاسم ، أنه للمرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العامة، يشترط سداد اشتراك 2019، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومى، وكارنيه العضوية، و2 صورة شخصية"، ويتم ملئ استمارة الترشح الموجودة فى لجنة تلقى الطلبات، أما لمن سيرسل طلب الترشح من خلال البريد فيتم كتابة الطلب باليد، ويتضمن كافة البيانات الخاصة بالمرشح "الأسم، تاريخ الميلاد، المنصب الراغب فى الترشح عليه".

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وبالنسبة للمرشحين للقطاعات الستة، قال: يتم إحضار شهادة بقيد المرشح ضمن النقابة الفرعية الواقعة فى نطاق القطاع الراغب فى الترشح عليه، وللحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص يستلزم إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء يكتب إقرار بعدم عمله بأيا من القطاعين.

وأشار إلى أن الشئون القانونية بالنقابة، ستراجع كافة طلبات الترشح فى نهاية الفترة المُحددة، ثم يوقع عليها أعضاء لجنة الطلبات، وفى أخر كل يوم عمل سيتم إعداد تقرير شامل بأسماء كافة المترشحين، على جميع المقاعد، موضحا أنه بعد إنتهاء مدة تلقى طلبات الترشح، يستمر تلقى الطلبات المرسلة عن طريق البريد لمدة 3 أيام عمل، لا يتخللهم أيام إجازة، يعقبها عمل كشف نهائى بأسماء كافة المرشحين على كافة المناصب، لتقديمها لمجلس النقابة العامة، بناءا على المادة 36 من نص قانون النقابة، ويتم عقد جلسة طارئة لنظر الكشوف، وتشكيل اللجنة العليا للإشراف على عمليات التصويت بالانتخابات.