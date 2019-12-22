شكرا لقرائتكم خبر عن الانبا باخوم يترأس القداس بكنيسة العبور بحضور رفات القديسة تريزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الانبا باخوم النائب البطريركي للكاثوليك، اليوم الأحد ، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الكاثوليك بمدينة العبور، وذلك بحضور رفات القديسة تريزا الطفل يسوع التي بدأت جولتها في مختلف المحافظات المصرية الشهر الماضي بعد أن جاءت من فرنسا أكتوبر الماضي.

وفقًا لسيرتها المدونة في الفاتيكان فإن القديسة الصغيرة تيريزا أو تيريزا الطفل يسوع ولدت في يناير عام 1873 وتوفيت عام 1897 في ريعان شبابها لذلك، لقبت بـ " وردة المسيح الصغيرة و ولدت في مدينة الينسون الفرنسية وترهبت في الدير في عمر خمسة عشر عامًا، و تميزت رهبنتها بالطهاره الفائقة و الوداعة

كتبت قصة حياتها وسمتها " قصة نفس"

أما الأب يؤانس لحظي فقد دون سيرة القديسة تريزا وقال إن فـى ليلة عيد الـميلاد عام 1886 وهـى فى سن الرابعة عشر رأت الطفل يسوع المسيح وهو يبتسم لهـا وكانت هذه نقطة تحول فـى حياتهـا حسب قولهـا ممـا دفعتهـا لحب المسيح الطفل ومحاولـة التشبه بـه، ولهذا عُرفت بتريزا الطفل يسوع.

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ويستكمل: وفى 29 مايو عام 1887 أرادت أن تلبي دعوة الله، فطلبت من والدها دخول الرهبنة، وبعد معارضة والدها لفترة وافق على الفور ولكنها لاقت معارضة من بعض أفراد اسرتها وكاهن القرية وحتى أسقف المقاطعة ورئيسة الدير نفسه وذلك لصغر سنها.

وأضاف: فذهبت مع والدها الى مدينة روما لــمقابلة الحبر الأعظم قداسة البابا لاون الثالث عشر لأخذ موافقته للدخول فى الرهبنة وهى فى سن الخامسة عشر فكان بعد حديث طفولي بريء أن قال لها البابا "ستدخلين إذا كانت هذه إرادة الله".