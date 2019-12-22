شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبوشقة يرحب بخالد الطوخى ويشيد بدور جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب المستشار بهاء ابوشقة ، رئيس حزب الوفد، بالدكتور خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك أثناء زيارته للحزب لتكريمه لدوره فى النهوض بالعملية التعليمية بمصر.

وقال أبوشقة فى كلمته:"فى البداية أحيى الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى بيت الأمة الذى يعد قبلة للمصريين جميعا وليس الوفديين فقط وهو بيت لكل ما ينفع الوطن والمواطن ولا شك أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فيها من العلم والتكنولوجيا وهو ما يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء مصر الحديثة لذلك عندما يرحب حزب الوفد بالدكتور خالد فى بيت الأمة فإنه يرحب بكل من يهتم بالعلم والتعليم وما ينفع المواطنين".

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وأضاف قائلا:" أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأخذ بكل الأساليب العصرية التكنولوجيات الحديثة وأيضا ما يميزها عن الجامعة الاخرى أن مصروفاتها قليلة لتحقيق أن يكون للمواطن حق فى العلم، وما يميز هذه الجامعة أن بها مستشفى جامعى خاص وهو مستشفى الدكتورة سعاد كفافى، وهذه الجامعة تشهد إقبالا مكثفا، ولا يأتى هذا من فراغ لكن بسبب ثقة المواطن فى الفائدة التى ستعود عليه من النفع، بخلاف أن هذه الجامعة لديها توأمة مع الجامعات العالمية، كما أن هذه الجامعة تقوم بنشاط واسع فى نشر الثقافة، والرئيس السيسى عندما تحدث عن ١٠ جامعات تأخذ بالتكنولوجيا الحديثة، فإن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعمل على هذا الأساس.

وتابع:" لم يعد عشوائى وأى قرار يحب أن يكون علمى وبحثى وليس عشوائى وهذا ما يتبناه السيد الرئيس وهو ما يتبلور فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ونرحب بالدكتور خالد وأسرة الجامعة فى بيت الأمة".