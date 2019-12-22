شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية للواعظات بكلية الإعلام بحضور وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بكلية الاعلام جامعة القاهرة ،اليوم الأحد ، فعاليات الدورة التدريبية للواعظات الجدد بالتعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف، وتبدأ الفعاليات بندوة بعنوان "دور المرأة فى العمل العام وخدمة المجتمع"، يتحدث فيها الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت ،رئيس جامعة القاهرة، إن هذه الندوة تأتى فى إطار حرص الجامعة على المشاركة الفعالة فى تطوير العقل الدينى وتأسيس خطاب دينى جديد ودعم القضايا المجتمعية ذات البعد القومى والتنموى، ومن أبرز هذه القضايا إعادة النظر فى بنية الخطاب الدينى بهدف طرحه بصورة عصرية، تتناسب والمتغيرات المجتمعية وظروف المكان والزمان ، وبما يقدم الفكر الإسلامى بصورة صحيحة تعكس قيم البناء والحضارة والانفتاح على الآخر بقيم التسامح والتواصل القائم على توظيف المعطيات الحديثة فى نقل المعارف وتصحيح المفاهيم والصورة الذهنية عن المجتمعات.

وأضاف الدكتور الخشت، أن دورة تدريب الواعظات واختيار كلية الإعلام جامعة القاهرة يعكس اقتناع صانع القرار فى مختلف المؤسسات بدور الجامعة وكلياتها فى الإسهام بفاعلية فى التفاعل مع مختلف القضايا، مؤكدًا أن الواعظات الجدد فى حاجة إلى أن يتسلحن بمهارات الاتصال، وبناء الرسالة، وفهم الجمهور المستهدف، وكيفية عرض القضايا بما يحقق هدف الرسالة والفكر الصحيح.

وأشار رئيس جامعة القاهرة ، إلى أن كلية الإعلام تمتلك خبرات بشرية وأساتذة متخصصين لهم اسهامات فى بناء الوعي، وطرح الرؤى بوسائل اقناعية علمية، وهو مايسهم فى بناء جيل واعد من الواعظات لهن دور مهم فى خلق أجواء روحية وفكرية وعقلية وفق ضوابط علمية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن هذه الندوة تأتى فى إطار حرص الجامعة على المشاركة فى دعم القضايا المجتمعية ذات البعد القومى والتنموى، وفق استراتيجية مصر 2030.

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ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف أن الواعظات الجدد فى حاجة إلى أن يتسلحن بمهارات الاتصال، وبناء الرسالة، وفهم الجمهور المستهدف، وكيفية عرض القضايا بما يحقق هدف الرسالة والفكر الصحيح.

وبدورها. قالت الدكتورة هويدا مصطفى ، عميد كلية الإعلام، إن الدورة التدريبية للواعظات الجدد تتركز حول مهارات الاتصال ومهارات العرض فى قضايا المجتمع المختلفة بما يمكن الواعظات من امتلاك المهارات التى تساعد فى عملية تبليغ الرسالة ووسائل الإقناع لتأتى الدعوة بثمارها فى تنمية الفكر، ومقاومة أشكال التطرف والحرص على مواجهة الفكر بالفكر.

وأضافت الدكتورة هويدا، أن الدورة التدريبية تتعدد مجالاتها ووسائلها بين تقديم أطر نظرية ومنهجية مع تطبيقات عملية تمارسها المتدربات تحت إشراف أساتذة متخصصين بحيث تؤهلهم لممارسة أدوارهن ومعرفة خصائص الجماهير اللاتى يتفاعلن معهن لتتكامل الرؤى والأهداف لصالح بناء الإنسان المصرى.