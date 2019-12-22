شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: انتهاء تجهيزات مركز صحة الزهراء فى جنوب سيناء خلال 25 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال التطوير بمستشفى الفيروز التخصصى "المركز الطبى الحضرى بطور سيناء سابقاً"، وذلك فى إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح بيان أن الوزيرة راجعت مع الشركة المنفذة الرسومات الهندسية، وأبدت عدداً من الملاحظات الهامة بهدف حصول المريض على خدمة طبية ذات جودة، كما راجعت مسارات المرضى داخل المستشفى، وشددت على الإسراع من وتيرة العمل للانتهاء من كافة الإنشاءات بالتوازى مع توفير كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمستشفى.

وعقدت وزيرة الصحة والسكان اجتماعاً بالمستشفى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير وقيادات كل من الوزارة والتأمين الصحى الشامل، وشددت على الانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المحدد، كما وجهت بمراجعة القوى البشرية بالمستشفى ووضع خطة لتوفير كافة الاحتياجات من أعضاء الفريق الطبي، بهدف توفير كافة التخصصات الطبية، مؤكدةً أنه مع تطبيق التأمين الصحى الجديد لن يتم تحويل أى مريض خارج المحافظة لتلقى الخدمة الطبية.

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وفى ذات السياق حرصت الوزيرة على الاستماع لمطالب المواطنين، ووجهت بالاستجابة لكافة مطالبهم، حرصاً منها على تذليل أى عقبات تواجه المرضى فى تلقى الخدمة الطبية.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال التطوير والتجهيزات بمركز صحة الزهراء، حيث كشفت خلال الزيارة عن أنه سيتم الانتهاء من أعمال التجهيزات وتسلم المبنى خلال 25 يوماً، مشيدة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل المواعيد المحددة ووفقاً لأعلى معايير الجودة، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضي.