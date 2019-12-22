شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 22/12/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأحد ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس مشمساً وبارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

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وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة،تنشط فوق الجبال خاصة الجنوبية.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (2-5 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس بارداً بشكل لافت في أغلب المناطق، وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول والبادية الشرقية حيث تقترب الحرارة من الصفر المئوي هناك.

ويتوقع تشكل الصقيع بالأخص في مناطق البادية والسهول الشرقية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، ويسود طقس مستقر تماماً في كافة المناطق وتكون السماء غائمة بسحب مرتفعة ، وتكون الأجواء في ساعات النهار معتدلة نسبياً خصوصاً في المناطق المنخفضة والساحلية ، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد نسبياً في كافة المناطق خصوصاً في المرتفعات الجبلية ، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة .