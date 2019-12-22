شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تطوير مساكن اسبيكو بالسلام أول ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بالحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة حى السلام أول، شرق القاهرة، برئاسة اللواء خالد المحمدى، أعمال تطوير ورفع كفاءه الشوارع الجانبية وبين المربعات بمساكن اسبيكو القديم، حيث تم رفع القمامة ومخلفات البناء، وإزالة تعديات متنوعة، تمهيدا لرصف المنطقة بالكامل.

وقال اللواء خالد المحمدى، إنه جارى استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءه شوارع منطقة قباء، ضمن خطة الحى لتطوير المناطق الشعبية ورصف شوارعها.

كما استمرت أجهزة حى السلام برفع مستوى النظافة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، حيث تجريد شارع الاربعين وجارى الاستمرار يوميا لحين الانتهاء تماما.

وتابع المحمدى: تم استكمال أعمال تقليم الأشجار بشارع البحر، وأعمال صيانة الأعمدة ورفع مستوى الإنارة بشارع السادات، كذلك صيانة الأعمدة وتركيب كشافات بمساكن الجمهورية.