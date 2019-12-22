شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22/12/2019 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 21

شبين الكوم 10 21

طنطا 11 21

دمنهور 11 21

الإسكندرية 13 21

بلطيم 13 21

مطروح 11 20

السلوم 11 19

سيوة 09 19

بورسعيد 13 21

دمياط 13 21

الزقازيق 11 21

الإسماعيلية 10 21

السويس 10 21

العريش 10 20

رفح 09 20

رأس سدر 11 21

نخل 02- 21

نويبع 16 21

طابا 10 20

كاترين 02 19

الطور 10 23

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 12 25

مرسى علم 16 24

الفيوم 10 21

بنى سويف 10 21

المنيا 06 22

أسيوط 07 22

سوهاج 09 22

قنا 09 23

الأقصر 08 24

أسوان 09 25

أبو سمبل 13 24

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 19 25

أبو رماد 18 25

حلايب 21 24

رأس حدربة 20 25

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 32

المدينة 15 26

الرياض 06 19

المنامة 17 20

أبوظبي 16 25

الدوحة 17 23

الكويت 06 20

دمشق 01- 15

بيروت 14 20

عمان 04 16

القدس 04 16

غزة 09 20

بغداد 06 19

مسقط 18 25 صنعاء 04 21

الخرطوم 18 33

طرابلس 14 22

تونس 13 21

الجزائر 13 18

الرباط 11 21

نواكشوط 18 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 06 11

إسطنبول 13 17

إسلام أباد 04 19

نيودلهي 09 20

جاكرتا 25 33

بكين 05- 04

كوالالمبور 24 32

طوكيو 07 09

أثينا 10 19

روما 07 16

باريس 07 10

مدريد 07 14

برلين 04 07

لندن 06 09

مونتريال 01- 02

موسكو 03 04

نيويورك 02 08

واشنطن 01- 09