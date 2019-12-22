شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات "الأسنان": 5 مرشحين على مقعد النقيب فى أول أيام فتح باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لـنقابة أطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على الانتخابات، إن إجمالى أعداد المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، فى أول أيام فتح باب الترشح، اليوم السبت، بلغ 42 طبيب للأسنان على كافة المستويات، من بينهم 5 على مقعد النقيب العام، هم: "خيرى المرسى، سعيد الباسطى، ايهاب هيكل، احمد الزينى، أميمة المحلاوى".

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن عدد المرشحين على رئيس نقابة فرعية بلغ 12 مرشح، وعضو نقابة عامة فوق 15 عام 3 مرشحين، وعضو نقابة عامة تحت 15 عام 4 مرشحين، وعضو نقابة عامة على مستوى المنطقة 5 مرشحين، وعضو نقابة فرعية 14 مرشحا.

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ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح يوم الإثنين 30 ديسمبر الجارى.