لجنة انتخابات "الأسنان": 5 مرشحين على مقعد النقيب فى أول أيام فتح باب الترشح

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وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن عدد المرشحين على رئيس نقابة فرعية بلغ 12 مرشح، وعضو نقابة عامة فوق 15 عام 3 مرشحين، وعضو نقابة عامة تحت 15 عام 4 مرشحين، وعضو نقابة عامة على مستوى المنطقة 5 مرشحين، وعضو نقابة فرعية 14 مرشحا.
ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح يوم الإثنين 30 ديسمبر الجارى.
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