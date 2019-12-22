شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب شباب القلب.. عم إبراهيم 65 سنة ولسه بيطلع النخل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عم إبراهيم أحد العاملين فى جمع البلح السيوى، يبلغ من العمر 65 عاما، لم يمنعه تقدم العمر من ممارسة مهنته فى صعود النخيل، التى أفنى فيها 55 عاما من عمره.

ووصف عم إبراهيم مهنة صعود النخيل بأنها ليست سهلة، كما وصفها بـ"صنعة وغية" تحتاج حذر وعشق خاص حتى تتمكن من إتقانها.

وقع عم إبراهيم فى حب مهنة صعود النخيل منذ طفولته، حيث ورثها عن جدوده، وعمل فيها بحب وإخلاص وإتقان شديد حتى يومنا هذا رغم تقدمه فى العمر، حيث لازال يمكنه صعود النخلة بسرعة ومهارة تفوق الشباب.