شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف فى حوار مفتوح غدًا بـ"إعلام القاهرة" حول دور المرأة فى العمل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، غدًا الأحد، فعاليات الدورة التدريبية للواعظات الجدد بالتعاون بين الكلية ووزارة الأوقاف.

وتبدأ الفعاليات بندوة بعنوان: "دور المرأة في العمل العام وخدمة المجتمع" تنظمها الكلية بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية ، يتحدث فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الواعظات الجدد في حاجة إلى أن يتسلحن بمهارات الاتصال، وبناء الرسالة، وفهم الجمهور المستهدف، وكيفية عرض القضايا بما يحقق هدف الرسالة والفكر الصحيح.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على المشاركة في دعم القضايا المجتمعية ذات البعد القومي والتنموي، وفق استراتيجية مصر 2030.

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وأضاف الدكتور الخشت، أن دورة تدريب الواعظات واختيار كلية الإعلام جامعة القاهرة يعكس اقتناع صانع القرار في مختلف المؤسسات بدور الجامعة وكلياتها في الإسهام بفاعلية في التفاعل مع مختلف القضايا.

وقال د. الخشت ان كلية الإعلام بحكم كونها أعرق كليات الإعلام المصرية والعربية، تمتلك خبرات بشرية وأساتذة متخصصين لهم اسهامات في بناء الوعي، وطرح الرؤى بوسائل اقناعية علمية، وهو مايسهم في بناء جيل واعد من الواعظات لهن دور مهم في خلق أجواء روحية وفكرية وعقلية وفق ضوابط علمية.

وأشاد رئيس الجامعة، بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والتي ترأسها الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام.

ومن جانبها قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام، إن الندوة بتزامنها مع الدورة التدريبية للواعظات الجدد تؤكد التكامل في الرؤى للتعامل مع القضايا المجتمعية، وأن التعاون بين وزارة الاوقاف وجامعة القاهرة ممثلة في كلية الإعلام، تؤكد أن هناك استراتيجية تتكاتف كل المؤسسات والهيئات في تنفيذها للتعامل مع قضايا الساعة وفق رؤية علمية.