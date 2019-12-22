شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بوحدة صحة أسرة "قرية الوادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة أسرة قرية الوادى التابعة للإدارة الصحية بطور سيناء، وذلك فى إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح بيان، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفقا للمواعيد المحددة، مشيرة إلى ضرورة البدء فى خطة تدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتهم المهنية، وذلك بالتوازى مع أعمال التطوير لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

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وأشار إلى أن الوحدة تخدم القبائل البدوية نظرا لوجودها بمنطقة وديان جبلية وعرة، موضحا أن الوزيرة أكدت على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحى الشامل الجديد، فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.

وقال إن وزيرة الصحة حرصت على الاستماع لمطالب أهل القرية، وأكدت لهم أنهم سيشهدون طفرة فى الخدمة الطبية المقدمة لهم، تزامنا مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، كما دعتهم إلى سرعة التسجيل بالمنظومة الجديدة حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية بالمنظومة الجديدة، موضحة أن الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضي.