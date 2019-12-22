فيديو.. لقاءات متعددة لرئيس الجمهورية لمتابعة الحد الأدنى للأجور وجهود القوات المسلحة

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وحسب فيديو منشور للمركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية، فقد تم استعراض آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التى تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلًا عن آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
وأشاد الرئيس فى هذا الإطار بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار فى مختلف ربوع مصر، موجهًا بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ونائبيه.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تابع تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بنهاية شهر نوفمبر الماضي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول محاور استراتيجية وزارة البترول، وكذا متابعة سير المشروعات التابعة لوزارة الكهرباء وتطوير منظومة الكهرباء فى مصر وتحديث بنيتها التحتية.
ووجه الرئيس فى هذا الصدد بالاستمرار فى التوسع فى خطط البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب فى مساعى تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز فى المنطقة.
واستعرض وزير البترول باستعراض استراتيجية الوزارة، فى إطار سياسة الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال وضع خطة تتضمن إجراءات حالية وطويلة الأمد بهدف تطوير منظومة تداول المنتجات البترولية، وكذا التوسع فى مشروعات البنية الأساسية لمواكبة نمو الطلب على المنتجات البترولية بالسوق المحلي.
كما وجه الرئيس بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد فى هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى كافة أنحاء البلاد، لاسيما محافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك فى ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى فى تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها، مع زيادة الاعتماد على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفى هذا السياق استعرض وزير الكهرباء مستجدات المشروعات المختلفة الجارى إنشاؤها فى أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً فى إطار خطة الدولة لاستغلال الطاقة الشمسية.
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