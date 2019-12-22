شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لقاءات متعددة لرئيس الجمهورية لمتابعة الحد الأدنى للأجور وجهود القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

وحسب فيديو منشور للمركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية، فقد تم استعراض آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التى تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلًا عن آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأشاد الرئيس فى هذا الإطار بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار فى مختلف ربوع مصر، موجهًا بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ونائبيه.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تابع تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

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واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.