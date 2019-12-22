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إنقاذ سائق إثر سقوط سيارته فى ترعة المريوطية بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقطت سيارة ملاكى فى ترعة المريوطية فى الجيزة، دون خسائر بشرية، وخرج منها قائدها بعد سقوطها فى الترعة، ويتم حاليا انتشالها من المياه بواسطة لودر المحافظة.

وتلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد سقوط سيارة فى ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال الانقاذ النهرى لانتشال السيارة، وتبين نجاة قائدها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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