شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ سائق إثر سقوط سيارته فى ترعة المريوطية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقطت سيارة ملاكى فى ترعة المريوطية فى الجيزة، دون خسائر بشرية، وخرج منها قائدها بعد سقوطها فى الترعة، ويتم حاليا انتشالها من المياه بواسطة لودر المحافظة.

وتلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد سقوط سيارة فى ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال الانقاذ النهرى لانتشال السيارة، وتبين نجاة قائدها.

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