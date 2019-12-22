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حملات لرفع القمامة بمنشأة القناطر واستكمال تطوير شوارع بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أجهزة محافظة الجيزة تراكمات القمامة من موقف ذات الكوم ونقطة تجمعات القمامة بقرى ذات الكوم، التابعة للوحدة المحلية ببرقاش بمدينة منشأة القناطر، كما تم رفع القمامة من جوار مركز شباب كفر حجازى ومنطقة شعبان طعيمه ام دينار.

 

وقال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، إنه تابع رفع القمامة من الشارع الرئيسى وبجوار المدارس وامام السنترال ببنى سلامة، وكذلك رفع القمامة من نقطة تجمعات القمامة من على طريق الجلاتمة المناشى البلد ومتابعة اعمال مشروع الجمع السكنى بالجلاتمة، كما تم تنفيذ حملة لرفع القمامة من قرى وحدة بهرمس.

 

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وفى السياق استكملت أجهزة المحافظة أعمال النظافة والحدائق فى شارع جابر بن حيان امام سفارة بيلا روسيا وشارع السبكى وشارع الشطوري وشارع المدارس.

 

 

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