شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنتهى من إنشاء سوق الزاوية الحضارى بطاقة 209 محلات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت محافظة القاهرة من أعمال إنشاء سوق الزاوية الحمراء الحضارى الجديد والذى يضم 209 محل تجارى، ضمن مخطط انشاء الأسواق الحضارية ومواجهة الاسواق العشوائية .

كان الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، تفقد سوق الزاوية الجديد والذى يبلغ عدد باكياته 209 باكية، مؤكدا على أهمية الانتهاء من كافة الإجراءات التى تحول دون تشغيل السوق من أجل تحقيق أقصى استفادة من عدد الباكيات الموجودة.

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وشدد فوزى على ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة كل من شارع أحمد فاروق وشارع العاشر من حيث الرصف والإنارة والتشجير.