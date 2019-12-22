شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنتهى من إنشاء سوق الزاوية الحضارى بطاقة 209 محلات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
كان الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، تفقد سوق الزاوية الجديد والذى يبلغ عدد باكياته 209 باكية، مؤكدا على أهمية الانتهاء من كافة الإجراءات التى تحول دون تشغيل السوق من أجل تحقيق أقصى استفادة من عدد الباكيات الموجودة.
وشدد فوزى على ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة كل من شارع أحمد فاروق وشارع العاشر من حيث الرصف والإنارة والتشجير.
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