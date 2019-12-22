شكرا لقرائتكم خبر عن شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر، من منطقة التحرير باتجاه رمسيس ومدينة نصر، منذ قليل، شللا مروريا وذلك بسبب زيادة الأحمال. وشهد الطريق تكدس للسيارات، وبطء حركة المرور بشكل تام بسبب الكثافة المرورية.

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