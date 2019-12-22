شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يوقع بروتوكول مع صندوق دعم أسر شهداء العمليات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري صباح اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وفى مستهل الجلسة قدم الوزير التهنئة لمنتسبى المجتمع الجامعى بمناسبة قرب انتهاء العام الميلادى، كما قدم التهنئة للشعب المصرى بقرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما شهد اجتماع المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وكرم الوزير الدكتور طارق رحمى رئيس جامعة قناة السويس السابق بمناسبة توليه منصب محافظ الغربية، موضحا أن هذا الاختيار يعكس ثقة القيادة السياسية فى قيادات التعليم العالى، وقدم التهنئة لـ الدكتورة ماجدة هجرس بمناسبة تكليفها بمسئولية قائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس متمنيا لها التوفيق.

وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس لتعميم تطبيق الاختبارات المميكنة بالجامعات المصرية، طالب الوزير رؤساء الجامعات بإعداد تقرير عن تجربتها في تطبيق الاختبارات المميكنة بكليات القطاع الصحى يتضمن أعداد الطلاب والكليات والمواد الدراسية، وتم تكليف مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بإعداد تقرير يعكس الخطوات التنفيذية فى تطبيق الاختبارات المميكنة خلال العام 2019/2020، وكذلك الانتهاء من تطوير نظام المعلومات الجغرافية الخاص بوزارة التعليم العالى وذلك بالتعاون مع المديرين التنفيذين للمعلومات بالجامعات لعرضه خلال الجلسة القادمة للمجلس.

كما وجه الوزير بإعداد تقرير حول مدى جاهزية الجامعات لتطبيق الاختبارات المميكنة من حيث البنية التحتية وأعداد الطلاب والكليات بنهاية العام الدراسى الحالى، ومراعاة أن تتوافق التجهيزات بكل جامعة مع طبيعة الامتحانات التى تتطلبها الكليات والتخصصات الدراسية التى تقدمها.

وأكد الوزير على ضرورة إعداد قاعدة بيانات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الدراسين بالخارج فى التخصصات المختلفة، وكذلك قواعد بيانات بأعضاء هيئة التدريس لكل تخصص علمى بالجامعات المصرية، وذلك لتيسير استفادة مؤسسات الدولة من خبراتهم فى المشروعات القومية المختلفة.

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وفى هذا الإطار، قدم الدكتور عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات عرضاً للوحة البيانات الرقمية لمعلومات مؤسسات التعليم العالي المصرية، والتي قامت بتطويرها وحدة إدارة المشروعات ومركز المعلومات بالوزارة، وتتضمن جميع الجامعات الحكومية والخاصة وكذلك المؤسسات التعليمية باتفاقيات دولية وتهدف لتوفير مصادر المعلومات وضمان سرعة الوصول إليها وتقديم مؤشرات وإحصاءات تفصيلية عن أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمرحلتى البكالوريس والدراسات العليا والوافدين والمؤشرات الزمنية لخطة تطوير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، بما يساعد على تحليل الوضع الراهن لمؤسسات التعليم العالي، ومساعدة صانعى القرار على اتخاذ القرارات المناسبة مستقبلاً في مجال التعليم العالي.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه بضرورة تكثيف جهود التوعية لطلاب الجامعات وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمى بمخاطر حروب الجيل الرابع واستهدافها لاستقرار الدولة، وأكد المجلس على ضرورة الاستعانة بالرموز الثقافية فى الحوار مع الطلاب من خلال الندوات والفعاليات والأنشطة الطلابية الثقافية لتوعيتهم بمخاطر هذه الحروب.

كما أشار الوزير إلى عقد مؤتمر لوزراء التعليم العالى العرب بالقاهرة خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجارى، وأهمية المشاركة الإيجابية لرؤساء الجامعات لتوطيد التعاون المشترك مع الجامعات العربية، وتوضيح ملامح التطور الذي تشهده الجامعات المصرية حالياً.

ووافق المجلس على توصيات اجتماع اللجنة المشكلة لوضع آليات تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس علي وضع بنوك الأسئلة وفق المعايير المحلية والعالمية، والاستفادة من برامج التعلم الإلكترونى الموجودة ببنك المعرفة، وبرامج التعلم الإلكترونى فى الجامعات.

وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية لبدء الدراسة لدرجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال بجامعة إسلسكا مصر بنظام الـ ECTS بالساعات المعتمدة.

ووافق المجلس على القواعد الاسترشادية لتطوير عمل إدارات شئون الطلاب الوافدين بالجامعات.