محافظ القاهرة يحيل مدير الرقابة التموينية للنيابة لتلاعبه فى المحاضر الرسمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ايقاف مدير ادارة الرقابة التموينية لمديرية التموين بالقاهرة وإحالته للنيابة الادارية لتلاعبه فى المحاضر الرسمية ضد المخابز المخالفة. وأكد محافظ القاهرة، أنه لن يتهاون فى محاسبة المقصرين، مشيرا إلى أن هناك لجان متابعة لرصد كل ما يدور فى المحافظة، ويتم تقييم كل مسئولى المحافظة، كما يتم التعامل مع شكاوى المواطنين بشكل عاجل.

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