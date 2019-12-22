شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر ماسورة مياه بالبساتين.. وبدء أعمال رصف شارع السعادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال اللواء محمود ضياء رئيس الحى، إنه تم تنفيذ حملة نظافة لرفع مخلفات القمامة من أمام مدرسة نجيب محفوظ بشارع الميثاق ومن شارع الميثاق أمام مساكن الأوقاف، بمنطقة بير أم سلطان، كما تم رفع مخلفات القمامة من شارع شرق السكة الحديد، ورفع مخلفات القمامة من نفق البودرة بمنطقة عزبة النصر.
وأضاف أنه تم ايقاف أعمال بناء مخالف بشارع محمد ابو زيد بمنطقة عزبة الورد وتم إبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما بدأت أجهزة حى البساتين العمل فى فرش طبقة الدقشوم وضبط منسوب شارع السعادة تمهيدا لأعمال الرصف.
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