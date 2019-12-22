شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد رسمى من دائرة السياحة والتسويق التجارى بدبى يزور الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار مجموعة من مديرى دائرة السياحة والتسويق التجارى (دبى للسياحة) مؤسسة الخليج 365 ضمن زيارتهم لمجموعة من أبرز المعالم والمؤسسات المصرية.

وكان فى استقبال الوفد قيادات الخليج 365 التحريرية ورحب الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، بالزيارة وأبدى إعجابه وتقدير بقيادة الشباب للقطاعات الهامة بحكومة دبى، واصفا إياها بالإمارة الشابة التى يقودها الشباب نحو المستقبل.

وعرض الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع مسارات سير العمل فى صالة التحرير، مشيرا إلى حرص الخليج 365 على تدفق الأخبار لحظة بلحظة.

وفى سياق متصل، أشاد الوفد بالتطور التكنولوجى بمؤسسة ”الخليج 365” والحرص على الاعتماد على الشباب فى المواقع القيادية بالجريدة والموقع الإلكترونى وكافة اصدارتها الأخرى. كما أطلع الوفد على تجربة مؤسسة الخليج 365 الرائدة على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة والتى أشادت بها وأكدت انها على نفس كفاءة وسائل الإعلام العالمية.

وتقدم الوفد بالشكر لكافة قيادات مؤسسة الخليج 365 على التعاون والتواصل مع حكومة وشعب الإمارات دائما.

يذكر أن دبى للسياحة أولت السوق المصرى أهمية خاصة ضمن حملاتها التسويقية باعتباره من الأسواق المهمة والواعدة مع تزايد أعداد الزوار من مصر إلى دبى خلال السنوات الأخيرة الماضية، كما أظهرت الإحصاءات الحديثة التى أصدرتها الدائرة والخاصة بأعداد الزوار للأشهر السبعة الأولى من العام الجارى نموًا فى أعداد الزوار من مصر بنسبة 9% ليبلغ عددهم 184 ألف زائر، مقارنة مع 169 ألف زائر للفترة ذاتها من العام الماضى، لتحل فى المركز الـ13 ضمن الأسواق الأساسية المصدرة للزوار إلى دبي.

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