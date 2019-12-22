المستشار حمدى عبد التواب يفوز بعضوية مجلس نادى القضاة للمرة الثالثة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وحصل المستشار حمدي عبد التواب، خلال انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة السابقة، أعلى الأصوات بحصده 2533 صوتا من أصوات الجمعية العمومية للنادي تخطى بها نصف عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الانتخابات، والتي بلغت حينها 5295 صوتًا.

وأجريت الانتخابات الكلية في نادي قضاة مصر على المقاعد الـ17 هي؛ مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

وحققت قائمة المستشار محمد عبد المحسن فوزا كاسحا فى انتخابات نادى القضاة، حيث فازت القائمة بالكامل، وحققت أعلى النتائج بين منافسيها. وجاءت النتيجة وفق ما أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة كالتالى: فوز المستشار محمد عبد المحسن بولاية ثانية لرئاسة نادى القضاة بحصوله على 2627 صوتا. وفاز 15 قاضيا من قائمة المستشار عبدالمحسن فى الانتخابات على باقى مقاعد مجلس الإدارة، فيما فاز المستشار محمود زيدان (مستقل) عن مقعد رؤساء المحاكم، وجاءت النتيجة كالتالى: - فوز المستشار أبوالمجد عيسى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق بمقعد المتقاعدين، وحصل على 2541 صوتا. -وفاز عن مقاعد المستشارين كلا من : المستشار أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض ( 2677 صوتا). -المستشار محمد صبحى خليفة رئيس محكمة الإستئناف (2591 صوتا). -المستشار طارق أبوزيد رئيس محكمة الاستئناف (2337 صوتا). -المستشار رضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض (2764صوتا). Advertisements -المستشار حازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف ( 2747 صوتا). وفاز عن مقاعد رؤساء المحاكم كلا من : -المستشار حمدى عبدالتواب، رئيس محكمة ( 2382صوتا) -المستشار شادى خليفة، رئيس المحكمة ( 2620 صوتا) -المستشار أحمد سمير الجمال، رئيس المحكمة (2374صوتا) -المستشار محمود زيدان، رئيس المحكمة (2850 صوتا)- مستقل -المستشار محمد بهاء جمال الدين، رئيس محكمة ( 1203 صوتا). وفاز عن مقاعد النيابة العامة كلا من : -المستشار أسامة الصيرفى المحام العام بنيابة النقض ( 2208صوتا) -المستشار محمود الميرغنى المحامى العام بنيابة النقض ( 3114 صوتا) -المستشار حازم أبوسديرة المحامى العام بنيابة النقض ( 3419 صوتا) -المستشار محمد هانى عبدالجابر رئيس النيابة ( 3231 صوتا) - المستشار محمد فاروق وكيل النائب العام ( 1355صوتا)

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