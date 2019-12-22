شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": إنهاء تطوير جميع مكاتب المديريات خلال عامين بدلاً من 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن خلال عام 2019 نفذت الوزارة مشروع تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز خدمة للمواطنين، مستهدفة تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية، وأنه تم الانتهاء من تطوير 130 مركزا وجار العمل على الانتهاء من كافة مراحل تنفيذ الخطة من 4 سنوات لتنتهى خلال عامين.

وأضاف التقرير أن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل زمن أدائها من خلال تطوير المنظومة باستخراج البطاقات التموينية عن طريق أحدث نظم تكنولوجيا الهاتف المحمول، لإصدارها فى أقل من شهر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وهيئة الرقابة الإدارية.