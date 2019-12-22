شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 102 حصان لأوروبا والدول العربية بعد رفع الحظر.. وتخصيص 24 محجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن العام الحالى شهد تصدير 24 جوادًا للاتحاد الأوروبى والدول العربية، ليرتفع عدد الخيول المصدرة إلى 102 من الخيول إلى دول الاتحاد الأوروبى والأردن والعراق منذ رفع الحظر على تصدير الخيول المصرية العام الماضى.

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية، أنه تم معاينة 5 مواقع لاستخدامهم كمحجر بيطرى مؤقت للخيول الواردة من الخارج بالاشتراك مع الإدارة المركزية للحجر البيطرى، ومعاينة إجراءات الأمن الحيوى لعدد (19) مزرعة لاستخدامها كمعزل بيطرى للخيول المعدة للتصدير وعمل متابعة للخيول بداخلها حتى نقلها للمحجر البيطرى المعتمد بالاشتراك مع الإدارة المركزية للحجر البيطرى، ومعاينة إجراءات الأمن الحيوى لعدد (5) مزارع خيول تمهيداً لاستخراج تراخيص التشغيل من خلال اشتراك مديريات الطب البيطرى مع مديريات الزراعة.

وتابع تقرير الخدمات البيطرية، أنه خلال العام الحالى جرى مسح وبائى ورصد الجمال المستوردة التى تدخل البلاد عبر الحدود المصرية لفحص من مرض كورونا المستجد، وذلك بالاشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان، وتحت إشراف وتمويل منظمة الاغذية والزراعة FAO.