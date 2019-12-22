شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزير التنمية المحلية منظومتى المخلفات الصلبة والطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء باللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية لمتابعة موقف مبادرة حياة كريمة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والطرق بالمحافظات. وكان مجلس المحافظين أكد فى اجتماعه الأخير أنه فى إطار تكليفات القيادة السياسية بشأن إعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة ووضع تصور متكامل لآليات تنفيذها على مستوى المحافظات، فقد تم التنسيق بين وزارات: التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والإنتاج الحربى، بالإضافة للهيئة العربية للتصنيع؛ من أجل إعداد خطة متكاملة لمنظومة إدارة المخلفات تتضمن ثلاث برامج: تطوير البنية التحتية، وتمويل تكاليف التشغيل، والدعم المؤسسى والمجتمعي‪.

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